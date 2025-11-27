giovedì, 27 Novembre , 25

iPhone e la tastiera ‘contro’ l’italiano, il mistero delle vocali

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – La tastiera dell’iPhone ‘nemica’ dell’italiano? La nuova veste propone una disposizione particolare delle opzioni relative alle vocali accentate. Il meccanismo per selezionare la versione più opportuna di una delle cinque lettere è sempre la stessa: si tiene premuto il tasto della lettera e si scorre alla ricerca della soluzione richiesta. Il metodo non è cambiato ma la mappa delle opzioni è mutata, come evidenzia in un post su X l’utente @suzukimaruti. 

 

Il caso principale riguarda la ‘e’. L’opzione più utilizzata per molti utenti corrisponde a ‘è’, quella con accento grave. Scorrendo dopo il ‘long press’ sulla lettera e, però, la terza persona del verbo essere non è la prima soluzione offerta ma è solo la terza, preceduta anche dalla ‘é’, decisamente meno utilizzata. Discorso simile per le altre vocali sulle tastiere di molti utenti: per arrivare alla ‘ò’ bisogna fare lo slalom tra la ‘o’ con tilde o con umlaut, non proprio di uso comune. Cambia poco anche se si va a caccia delle versioni accentate di ‘a’, ‘i’ e ‘u’.  

