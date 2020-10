iPhone Foldable: Apple brevetta un nuovo tipo di display resistente alle crepe

Oggi, ad Apple è stato concesso un nuovo brevetto il quale rivela che la società sta sviluppando uno strato protettivo in grado di resistere alle crepe sui display pieghevoli, oltre a migliorare la resistenza ai graffi e la durata.

Il brevetto, intitolato “Hybrid coverlay/window structure for flexible display applications“, delinea come i display curvi, flessibili o pieghevoli potrebbero utilizzare uno strato di rivestimento protettivo per aggirare le crepe. Sembra che Apple stia cercando di porre rimedio ai problemi di cracking del display che hanno afflitto alcuni dispositivi Samsung.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo iPhone Foldable: Apple brevetta un nuovo tipo di display resistente alle crepe proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento