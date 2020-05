iPhone potrebbe avere la ricarica wireless bilaterale per ricaricare AirPods ed altri dispositivi

L’NFC Forum, un gruppo industriale incaricato di stabilire standard globali per la tecnologia di comunicazione near field, ha annunciato l’adozione di una nuova specifica di ricarica wireless (WLC) che un giorno potrebbe consentire agli smartphone di ricaricare dispositivi più piccoli in modo avanzato.

Il WLC di NFC Forum si basa su un’unica antenna per trasportare comunicazioni di dati e trasferire energia ad apparecchiature compatibili a una velocità fino a 1 watt. Sebbene non sia una quantità significativa di energia,

