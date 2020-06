iPhone scontati in Cina in occasione del Festival dello shopping 6.18

Secondo un nuovo rapporto della CNBC, vari rivenditori hanno ridotto il prezzo dei più recenti modelli di iPhone in Cina. I tagli ai prezzi rientrano nel grande festival dello shopping in Cina noto come 6.18, a cui Apple raramente partecipa.

L’attuale evento di shopping 6.18 si svolgerà il 18 giugno, ma JD.com afferma che conterrà vari sconti ogni giorno fino al 18 giugno, compresi gli sconti sui prodotti della società di Cupertino.

