iPhone SE 2020: ecco le prime info su RAM e capacità della batteria

Come sempre, Apple non rivela tutte le caratteristiche dei suoi dispositivi, ma un operatore cinese ha pubblicato un’immagine per mostrare quelle che sono alcune specifiche del nuovo iPhone SE.

Secondo le specifiche condivise, il nuovo dispositivo dispone di 3GB di RAM. Per fare un confronto, la serie iPhone 11 presenta 4 GB di RAM, suggerendo che Apple ha messo meno memoria nel nuovo dispositivo per soddisfare i requisiti più bassi della sua fotocamera a obiettivo singolo e altre funzionalità hardware.

