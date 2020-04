iPhone SE supporta WiFi 6 ed Express Card, ma non ha il chip U1

Il nuovo iPhone SE di Apple è essenzialmente un iPhone 8 con hardware aggiornato che lo porta in linea con iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max. Insieme al chip A13, il nuovo iPhone economico‌ ha altri aggiornamenti hardware degni di nota.

In base alla pagina delle specifiche tecniche del dispositivo, l‘iPhone SE 2020 supporta il WiFi 6 (802.11ax), come iPhone 11 e 11 Pro. In effetti, ha le stesse specifiche LTE, Bluetooth e WiFi della linea di iPhone lanciata in autunno:

LTE di classe Gigabit con tecnologia MIMO 2×2 e LAA

Wi‑Fi 6 (802.11ax) con tecnologia MIMO 2×2

Tecnologia wireless Bluetooth 5.0

NFC con modalità lettore

Express card utilizzabili in modalità “Basso consumo”

WiFi 6 è l’ultimo protocollo WiFi e consente velocità di download fino al 38 percento più veloci di WiFi 5 (802.11ac).

