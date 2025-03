Ira Groenlandia: “Visita moglie Vance e consigliere Usa altamente aggressive”

(Adnkronos) – Sarebbe “altamente aggressiva” la visita programmata in Groenlandia da parte di funzionari statunitensi, tra cui Usha Vance, moglie del vicepresidente degli Stati Uniti. A dirlo è il primo ministro dell’isola, Mute B. Egede, spiegando che la visita farebbe precipitare le relazioni a un nuovo minimo dopo che il presidente Donald Trump ha promesso di annettere il territorio autonomo danese.

Lady Vance si recherà in Groenlandia questa settimana per assistere alla gara nazionale di slitte trainate da cani dell’isola e “celebrare la cultura e l’unità della Groenlandia”, secondo una dichiarazione della Casa Bianca. Anche il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz dovrebbe visitare il territorio questa settimana, secondo una fonte a conoscenza del viaggio.

“Cosa ci fa il consigliere per la sicurezza nazionale in Groenlandia? L’unico scopo è dimostrare potere su di noi”, ha detto Egede in un’intervista rilasciata al quotidiano groenlandese Sermitsiaq. “La sua semplice presenza in Groenlandia alimenterà senza dubbio la fiducia americana nella missione di Trump, e la pressione aumenterà”.

Dopo gli annunci nel discorso di insediamento e quelli nel discorso al Congresso sullo Stato dell’Unione, Trump è tornato a scommette sull’annessione della Groenlandia agli Stati Uniti il 13 marzo scorso. Nello Studio Ovale della Casa Bianca, con il segretario generale della Nato Mark Rutte, Trump si era sbilanciato: “Penso che” l’annessione “avverrà. Sarà importante non solo per la nostra sicurezza, ma anche per la sicurezza internazionale”, diceva riferendosi al futuro del territorio autonomo danese.

“Penso che accadrà. Non ci ho pensato molto prima, ma sono seduto qui con un uomo che potrebbe essere molto determinante. Mark, ne abbiamo bisogno per la sicurezza internazionale”, diceva Trump cercando, senza successo, la complicità del numero 1 della Nato.

Gli Usa, aveva detto, “ordineranno 48 rompighiaccio” e questo aiuterebbe a rafforzare la posizione degli Stati Uniti “dato che tutta quell’area sta diventando molto importante. Quindi dovremo fare un accordo su questo e la Danimarca non è in grado di farlo”, diceva riferendosi alla protezione che può essere garantita al territorio. La Danimarca, diceva ancora Trump, è tagliata fuori: “Non ha nulla a che fare con questo. Una barca è attraccata lì 200 anni fa o qualcosa del genere e dicono di avere i diritti? Non so se è vero… Abbiamo un paio di basi lì e abbiamo dei soldati, forse ne manderemo molti altri…”.

Lo show nello Studio Ovale non era ovviamente piaciuto a Copenhagen. “Non apprezziamo il fatto che il segretario generale della Nato scherzi con Trump sulla Groenlandia in questo modo. Questo significherebbe una guerra tra due Paesi Nato”, aveva commentato Rasmus Jarlov, presidente della commissione Difesa della Danimarca, criticando il fatto che Rutte si fosse limitato diplomaticamente a rispondere con una battuta – “non voglio trascinare la Nato in questo” – agli ‘assist di Trump. “La Groenlandia ha appena votato contro un’immediata indipendenza dalla Danimarca e non vorrà mai essere americana”, aggiungeva Jarlov.

“Non vogliamo essere né americani, né danesi. Siamo groenlandesi”, replicava quindi in un post sui social il premier groenlandese Mute Egede. “Gli americani e il loro leader lo dovrebbero capire. Non siamo in vendita e non possiamo essere presi e basta”, aggiungeva. Oggi, quindi, l’ira degli isolani per le visite non gradite.