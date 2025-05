irama-mostra-la-sua-forza-travolgente-dal-vivo-a-milano

Due date sold out al Forum. “Il legame con i fan è fondamentale”

Milano, 22 mag. (askanews) – Poesia ed energia, Irama ha conquistato Milano confermando ancora una volta la sua forza travolgente dal vivo, nella prima delle due date sold out all’Unipol Forum.Una produzione ambiziosa e spettacolare dà forma all’Irama live 2025, tra scenografie dinamiche, effetti visivi in diretta e soluzioni sceniche pensate per esaltare ogni momento dello show.”È un po’ come fare un puzzle, è sempre difficile. Ho la fortuna che piano piano più cresco, più ci sono canzoni da raccontare che le persone conoscono. Quindi diciamo che devi cercare di incastrare il tutto, tra rendere uno show memorabile e cercare di anche raccontare quello che giustamente vogliono le persone che vengono a ascoltarti. È un mix”.Irama con il suo pubblico ha un rapporto speciale, come ha dimostrato nel monologo in cui ha letto una lettera scritta dai fan.”Beh, fondamentale, anzi è grazie al mio pubblico se posso fare un evento unico come questo, è fondamentale il legame che si crea e spero che non smetta mai di continuare a crearsi ricrearsi e ricrearsi ancora con tutte le generazioni possibili e con tutta la musica possibile”.Dopo le date milanesi e forte del suo ottimo piazzamento a Sanremo, Irama questa estate sarà in tour con una lunga serie di appuntamenti nei principali festival del Paese con l’ultimo appuntamento all’Arena di Verona. Ma Irama guarda al futuro e si prepara per il debutto più importante: il 16 giugno 2026 salirà per la prima volta sul palco dello Stadio San Siro di Milano, per quello che si prospetta un concerto-evento.