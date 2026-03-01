iran,-200-studenti-e-i-loro-tutor-bloccati-a-dubai.-la-farnesina-segue-il-caso

ROMA – Il ministero degli Esteri segue anche il caso di circa 200 studenti e tutor del World Student Connetion (Wsc) bloccati a Dubai: così la Farnesina, in una nota.

“L’ambasciata ad Abu Dhabi e il consolato a Dubai stanno seguendo i casi di centinaia di cittadini italiani bloccati negli Emirati Arabi Uniti a causa della chiusura degli spazi aerei dovuta alla crisi in corso in Iran”, si riferisce nel comunicato. “Tra gli altri un gruppo di studenti di licei italiani: il conteggio dei responsabili del Wsc (World Student Connection) riporta un totale di 190 italiani, di cui 124 studenti minorenni e 66 tra studenti, docenti e staff Wsc maggiorenni”.

La Farnesina aggiunge: “Sono state messe a disposizione 45 camere all’Hotel Le Meridien e ulteriori 20 camere sono invece prenotate presso un hotel a Bur Dubai (Dubai)”. E ancora: “Tutti i giovani sono affidati ai propri tutor e docenti e saranno seguiti 24 ore su 24 dallo staff del Wsc”.

