Iran, a 80 anni si toglie il velo e invita alla protesta: il video è virale

ROMA – A 80 anni ha deciso di togliersi il velo per lanciare un messaggio, attraverso un video diventato in breve tempo virale sui social. La protagonista di questo gesto dal forte valore simbolico si chiama Gohar Eshbhi ed è una donna iraniana madre di Sattar Beheshti, blogger e attivista politico arrestato dieci anni fa per “azioni contro la sicurezza nazionale sui social network e su Facebook” e morto poco dopo nel carcere di Tehran. Il video, nel quale la donna invita tutti a prendere una posizione e a scendere in strada, ha commosso il Paese, nel quale le manifestazioni contro il governo iraniano continuano a moltiplicarsi dopo la morte di Mahsa Amini.

Gohar Eshghi,mother of #Sattar_Beheshti a political activist who was murdered under interrogation in prison by security forces, requests people to come out (to join protests)

She removed her scarf which she wore for 80 years#MahsaAmini#IranRevolution

