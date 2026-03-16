Iran, Aie: guerra sta creando più grande stop a petrolio della storia

Direttore agenzia internazionale energia: ma abbiamo molte scorte

Parigi, 16 mar. (askanews) – La guerra in Medioriente, scoppiata con l’attacco di Usa e Israele a Teheran, è entrata ormai nella terza settimana e sta creando “la maggiore interruzione nella fornitura nella storia del mercato petrolifero”. A fare il punto sulla situazione energetica dopo il blocco nello stretto di Hormuz, è il numero uno dell’Aie, agenzia internazionale dell’energia, Fatih Birol, che ha rassicurato sulla capacità di far fronte alla situazione grazie alle scorte, a pochi giorni dalla decisione del rilascio record di 400milioni di riserve strategiche.”Abbiamo ancora molte scorte – ha detto – Questo rilascio di scorte, una volta completato, ridurrà le riserve di emergenza nei paesi membri dell’Aie solo di circa il 20%. In termini di scorte governative e scorte industriali detenute per obblighi governativi, se le sommiamo, rimarranno ancora oltre 1,4 miliardi di barili, il che significa che potremo fare di più in seguito, se e quando necessario.”Questi interventi restano comunque una soluzione provvisoria, l’unico modo per stabilizzare il mercato, ha spiegato Birol, è riaprire lo Stretto di Hormuz, un punto nevralgico attraverso il quale passa circa il 20% delle esportazioni globali di petrolio in tempo di pace.