lunedì, 16 Marzo , 26

Ucraina, Sean Penn vede Zelensky a Kiev dopo aver dato buca agli Oscar

(Adnkronos) - L'attore americano Sean Penn oggi a...

Giornata malattie neuromuscolari, Trento al centro di ricerca e cura

(Adnkronos) - Nuove terapie farmacologiche, approcci genetici sempre...

Sagre ed eventi di qualità, assegnati in Senato nuovi riconoscimenti﻿

(Adnkronos) - Più di mille - tra volontari,...

Cancro ovarico, Lorusso (Humanitas): “Nuove terapie per pazienti resistenti al platino”

(Adnkronos) - "Per molte pazienti con tumore ovarico...
HomeVideo NewsIran, Aie: guerra sta creando più grande stop a petrolio della storia
iran,-aie:-guerra-sta-creando-piu-grande-stop-a-petrolio-della-storia
Iran, Aie: guerra sta creando più grande stop a petrolio della storia
Video News

Iran, Aie: guerra sta creando più grande stop a petrolio della storia

Redazione-web
By Redazione-web

-

2
0

Direttore agenzia internazionale energia: ma abbiamo molte scorte

Parigi, 16 mar. (askanews) – La guerra in Medioriente, scoppiata con l’attacco di Usa e Israele a Teheran, è entrata ormai nella terza settimana e sta creando “la maggiore interruzione nella fornitura nella storia del mercato petrolifero”. A fare il punto sulla situazione energetica dopo il blocco nello stretto di Hormuz, è il numero uno dell’Aie, agenzia internazionale dell’energia, Fatih Birol, che ha rassicurato sulla capacità di far fronte alla situazione grazie alle scorte, a pochi giorni dalla decisione del rilascio record di 400milioni di riserve strategiche.”Abbiamo ancora molte scorte – ha detto – Questo rilascio di scorte, una volta completato, ridurrà le riserve di emergenza nei paesi membri dell’Aie solo di circa il 20%. In termini di scorte governative e scorte industriali detenute per obblighi governativi, se le sommiamo, rimarranno ancora oltre 1,4 miliardi di barili, il che significa che potremo fare di più in seguito, se e quando necessario.”Questi interventi restano comunque una soluzione provvisoria, l’unico modo per stabilizzare il mercato, ha spiegato Birol, è riaprire lo Stretto di Hormuz, un punto nevralgico attraverso il quale passa circa il 20% delle esportazioni globali di petrolio in tempo di pace.

Previous article
Ucraina, Sean Penn vede Zelensky a Kiev dopo aver dato buca agli Oscar
Next article
Merz: offensiva di terra israeliana in Libano un “errore”

POST RECENTI

Video News

Iran, Trump su Mojtaba: “Non sappiamo se sia morto oppure no”

Il 13 marzo lo aveva definito "vivo ma ferito"Washington, 16 mar. (askanews) - Donald Trump afferma di non sapere se Mojtaba Khamenei, nuova guida suprema...
Video News

Iran, Trump: alcuni alleati non entusiasti di proteggere Hormuz

"E il livello di entusiasmo è importante per me"Washington, 16 mar. (askanews) - Il presidente Donald Trump ha criticato alcuni alleati degli Stati Uniti per...
Video News

Trump: “Risposta Francia su Hormuz non è perfetta, ma è la Francia”

Macron da 1 a 10, direi 8, ha detto in conferenza stampaRoma, 16 mar. (askanews) - La risposta del presidente francese Emmanuel Macron alla richiesta...
Video News

La nuova Nissan Micra 100% elettrica debutta sulle strade italiane

Marco Toro: puntiamo su autonomia, esperienza di ricarica e prezzoRoma, 16 mar. (askanews) - La nuova Nissan Micra è pronta per il debutto sulle strade...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.