giovedì, 23 Luglio , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOIran, allarme navi nel Mar Rosso: mercantili invertono rotta dopo blocco Houthi
iran,-allarme-navi-nel-mar-rosso:-mercantili-invertono-rotta-dopo-blocco-houthi
Iran, allarme navi nel Mar Rosso: mercantili invertono rotta dopo blocco Houthi
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Iran, allarme navi nel Mar Rosso: mercantili invertono rotta dopo blocco Houthi

Redazione-web
By Redazione-web

-

4
0

(Adnkronos) – Prime conseguenze sul traffico marittimo dopo l’annuncio degli Houthi dello Yemen, alleati dell’Iran, di un blocco navale contro le navi dirette in Arabia Saudita. Almeno sei imbarcazioni hanno cambiato rotta nel Mar Rosso e nelle aree limitrofe, secondo i dati di tracciamento delle navi analizzati dalla società di intelligence marittima Lloyd’s List, come evidenzia il Washington Post. 

Tra i casi più rilevanti quello della Liu Jiang Kou, nave portaveicoli cinese diretta al porto saudita di Gedda, che ha fatto inversione di rotta mentre attraversava il Golfo di Aden verso lo stretto di Bab el-Mandeb. Secondo Lloyd’s List, l’operatore avrebbe ricevuto una comunicazione dalle autorità Houthi nella quale veniva avvertito del rischio di essere “preso di mira” se avesse proseguito il viaggio.  

Hanno cambiato rotta anche due petroliere legate a Hong Kong, la Xin Tong Yang e la New Prime, dirette al porto saudita di Yanbu, oltre alla petroliera indiana Desh Viraat. Altre due navi, la Xin Long Yang della cinese Cosco e la petroliera greca Rodos, hanno modificato il percorso mentre si dirigevano verso lo stretto di Bab el-Mandeb. Nonostante i primi segnali del blocco, il traffico nello stretto strategico tra Mar Rosso e Golfo di Aden non si è fermato completamente. Diverse navi hanno continuato a transitare e almeno tre petroliere legate all’Arabia Saudita hanno attraversato o si sono avvicinate all’area nonostante le minacce degli Houthi. 

La portata effettiva delle restrizioni resta ancora incerta. Finora non sono stati registrati attacchi contro navi commerciali nel Mar Rosso o nello stretto di Bab el-Mandeb dopo l’annuncio del blocco. La nuova crisi alimenta però i timori per il commercio globale e per le forniture energetiche. Le tensioni nello stretto di Hormuz hanno già provocato forti rallentamenti al traffico petrolifero, con circa il 10% delle spedizioni mondiali di greggio interessate dalle interruzioni. Secondo alcune stime, un blocco efficace del Mar Rosso potrebbe ridurre ulteriormente l’offerta globale di petrolio di circa il 7%. 

Previous article
Caldo, stop all’afa: Italia verso il verde con 2 bollini rossi oggi e 1 domani
Next article
Assegno inclusione, dal primo agosto al via domande rinnovo

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Iran avverte gli Usa: “Trump vuole bombardare nostre infrastrutture? Occhio per occhio”

(Adnkronos) - "La dottrina di difesa dell'Iran è chiara: occhio per occhio". Dopo la nuova minaccia di Trump, Teheran risponde lanciando l'ennesimo avvertimento...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Milano, Mario Calabresi valuta candidatura a sindaco: “Mi piacerebbe fare la mia parte”

(Adnkronos) - Sindaco di Milano? "Sì, ci sto pensando. Mi piacerebbe fare la mia parte" per la città. Il giornalista Mario Calabresi ammette di...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Assegno inclusione, dal primo agosto al via domande rinnovo

(Adnkronos) - A luglio 2026 viene erogata la dodicesima e ultima mensilità ai beneficiari che, dopo aver presentato domanda di rinnovo nel luglio 2025,...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Caldo, stop all’afa: Italia verso il verde con 2 bollini rossi oggi e 1 domani

(Adnkronos) - Afa in ritirata in tutta Italia. La seconda metà della settimana segna una svolta sul fronte meteo, certificata dall'ultimo bollettino sulle ondate...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.