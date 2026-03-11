iran,-annunziata-attacca-von-der-leyen:-“parla-di-diplomazia-ma-non-dice-come-fermare-il-conflitto”

ROMA – Attacco dell’europarlamentare del Partito democratico Lucia Annunziata alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen durante un intervento al Parlamento europeo sul conflitto in Medio Oriente. Annunziata, eletta nelle liste del Pd e membro del gruppo dei Socialisti e Democratici (S&D), ha criticato l’approccio dell’Europa parlando di una strategia poco chiara sulla de-escalation.

“Non ho mai sentito in vita mia, ed ho avuto una lunga vita lavorativa, tante volte la parola ‘diplomazia’ come in queste ultime settimane. La stessa von der Leyen ha detto, faccio una citazione, che dobbiamo fare ogni cosa possibile per fermare il conflitto. Ma qual è la proposta? Come si fa questa de-escalation? Come si ottiene? Non c’è stato detto. Torniamo anche a parlare di democrazia, quando parliamo di guerra, di cui la stessa presidente von der Leyen parla in maniera molto soffice. Dice, per l’appunto, che si riferisce a questo conflitto come un conflitto dalle conseguenze non volute. Dunque, forse la guerra degli USA non è stata fatta violando le leggi internazionali? Anche di questo non abbiamo risposta. Ieri è stata la giornata più dura dall’inizio del conflitto. L’Iran ha scatenato i suoi missili su tutta la regione e contemporaneamente Israele ha attraversato il tradizionale spazio dedicato a Hezbollah, il sud del Libano, ed ha cominciato, per la prima volta a mia memoria, ad attaccare il centro. L’Europa è stata sotto attacco continuamente, a partire da Cipro, ma anche la Turchia. Eppure non abbiamo relazioni su questo, non sappiamo nulla. La verità è che il tempo della diplomazia, se mai c’è stato, è ampiamente finito”.

