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Iran, Araghchi consegna al Pakistan risposta Teheran alle proposte Usa
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Iran, Araghchi consegna al Pakistan risposta Teheran alle proposte Usa

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Gli inviati americani Witkoff e Kushner diretti a Islamabad

Islamabad, 25 apr. (askanews) – Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif riceve il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi e la sua delegazione presso la sua residenza a Islamabad. Araghchi ha illustrato a Sharif la posizione di Teheran riguardo al cessate il fuoco con Stati Uniti e Israele. L’incontro si svolge mentre gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner sono in viaggio verso la capitale pachistana nel tentativo di rilanciare un nuovo ciclo di negoziati di pace con l’Iran in un contesto di fragile cessate il fuoco, anche se la prospettiva di colloqui diretti rimane incerta.Araghchi, che venerdì sera nella capitale pachistana al suo arrivo ha incontrato il ministro degli Esteri pachistano Ishaq Dar e il capo di Stato maggiore Asim Munir, ha trasmesso la risposta di Teheran alle proposte degli Stati Uniti durante l’incontro con Munir. La risposta è stata descritta come “completa e rappresentativa” di tutte le considerazioni dell’Iran.

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