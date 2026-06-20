iran,-attacchi-israeliani-in-libano:-chiuso-lo-stretto-di-hormuz

Roma, 20 giu. (askanews) – Il comando militare centrale iraniano ha annunciato di aver chiuso lo Stretto di Hormuz a causa degli attacchi israeliani nel Libano meridionale, descrivendoli come una violazione dell’accordo dell’Iran con gli Stati Uniti.

“Si annuncia che lo stretto di Hormuz sarà chiuso al traffico navale. Si precisa che questo primo passo è una risposta alla violazione degli impegni da parte del nemico e, se l’aggressione continuerà, saranno pianificate e adottate ulteriori misure per costringere il nemico a rispettare i propri obblighi”, ha dichiarato il quartier generale centrale Khatam al Anbiya in un comunicato diffuso dalla televisione di Stato.