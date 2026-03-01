iran,-baghdad:-centinaia-iracheni-tentano-assalto-zona-ambasciata-usa

La protesta dopo la notizia della morte di Ali Khamenei

Baghdad, 1 mar. (askanews) – Centinaia di iracheni hanno tentato di assaltare la Zona Verde fortificata di Baghdad, dove si trova l’ambasciata degli Stati Uniti, a seguito della notizia della morte della Guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei. Lo hanno riferito i cronisti sul posto.”I loro tentativi sono stati finora respinti, ma continuano a provarci”, ha dichiarato una fonte della sicurezza alla France Presse. I manifestanti, alcuni dei quali sventolavano bandiere di gruppi armati filo-iraniani, hanno lanciato pietre contro le forze di sicurezza, che hanno risposto con gas lacrimogeni.I media locali hanno riferito di proteste in altre province dell’Iraq meridionale.