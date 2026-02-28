sabato, 28 Febbraio , 26

Iran, Meloni sente Merz e Starmer. Ai leader del Golfo: "Ingiustificabili attacchi a vostri Paesi"

Sanremo 2026, Top & Flop della serata finale

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 28 febbraio

Genova, 14enne accoltellato su un bus: è grave

Iran, chi potrebbe succedere all’ayatollah Khamenei
Attualità

Iran, chi potrebbe succedere all’ayatollah Khamenei

Roma, 28 feb. (askanews) – Le voci e le dichiarazioni semi-ufficiali sulla morte di Ali Khamenei rilanciano la questione della successione al vertice della Repubblica islamica, argomento comunque urgente data l’età dell’ayatollah che sarebbe stato ucciso oggi da un raid israeliano: la Guida Suprema in carica dal 1989 è nata il 19 aprile 1939 a Mashad.

La Costituzione iraniana affida la scelta del successore all’Assemblea degli Esperti, composta da 88 religiosi, che delibera con un voto a porte chiuse.

Non esiste un erede designato e la selezione riflette un delicato bilanciamento di autorità teologica, fedeltà politica e sostegno dei centri di potere.

Secondo un’analisi del sito di notizie Amwaj.media, la prospettiva della successione negli ultimi mesi ha scatenato una competizione concreta e sempre più visibile all’interno dell’establishment iraniano.

I due nomi che sembrano emergere con maggiore forza sono HASSAN ROUHANI e HASSAN KHOMEINI. Il primo, ex presidente e religioso moderato, ha un ruolo critico verso l’attuale linea conservatrice, ma molti interpretano questa posizione come una mossa calcolata per accreditarsi come alternativa credibile. Forte di un lungo curriculum istituzionale – dalla guida del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale alla presidenza della Repubblica – Rouhani ha solidi legami nei gangli del potere e gode di riconoscimento nei seminari sciiti di Qom e Najaf.

HASSAN KHOMEINI, nipote del fondatore della Repubblica islamica, unisce legittimità dinastica e formazione religiosa di alto livello. Khomeini è vicino ai Pasdaran sui temi strategici e sostenitore dell'”Asse della Resistenza”, si è mostrato aperto su libertà civili e diplomazia. Ha così costruito un profilo trasversale in grado di attrarre sia ambienti conservatori sia circoli più pragmatici.

Più improbabile, ma spesso citata, è l’ipotesi di MOJTABA KHAMENEI, figlio della Guida Suprema che sarebbe stata uccisa oggi. Una successione ereditaria contrasterebbe con la tradizione sciita e con i principi anti-monarchici della Rivoluzione islamica, rischiando di minare la legittimità del sistema già fragile.

EBRAHIM RAISI fino alla sua morte era considerato il candidato preferito dei conservatori e ha lasciato un vuoto nel fronte più duro che ha contribuito a spostare l’attenzione su figure ritenute possibili ‘ponti’ tra fazioni.

Anche i Pasdaran giocano un ruolo cruciale: l’apparato militare sarebbe impegnato da tempo in una fase preliminare di selezione per garantire che il futuro leader goda del loro sostegno.

Tra i possibili successori citati da un’analisi di Iranwire spicca MOHAMMAD MEHDI MIRBAGHERI, membro dell’Assemblea degli Esperti e considerato esponente dell’ala più ideologica, con una visione escatologica unita a intransigenza politica: respinge i modelli occidentali, invoca un controllo “massimo” del clero sulla società e ha giustificato posizioni estreme anche sul conflitto in Medio Oriente.

Più defilato ma influente è considerato AHMAD HOSSEINI KHORASANI, membro del Consiglio dei Guardiani per nomina diretta di Khamenei, è un convinto difensore dei Pasdaran, che definisce pilastro del sistema. Sostiene l’autosufficienza nazionale e si mostra scettico sui negoziati con l’Occidente.

Un altro nome che circola è quello di MOHAMMAD REZA MODARRESI YAZDI, a sua volta membro dell’Assemblea degli Esperti e figura legata a potenti reti clericali. Vicino alla famiglia Larijani, ha assunto posizioni sempre più dure contro l’Occidente e le minoranze religiose.

Genova, 14enne accoltellato su un bus: è grave
Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 28 febbraio

