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Iran, Conte: attacco illegittimo, Italia non mandi navi e non dia basi
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Iran, Conte: attacco illegittimo, Italia non mandi navi e non dia basi

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Roma, 16 mar. (askanews) – L’Italia ovviamente non deve mandare le navi, non è coinvolta in questa guerra”. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte parlando a ‘4 di sera’ su Rete4. Il presidente Usa, ha aggiunto, ha anche “minacciato Sanchez, dobbiamo dare solidarietà al premier spagnolo. Non perché è socialista, lui è il vero sovranista in Europa oggi”.

L’attacco è “assolutamente illegittimo”, ha aggiunto, e l’Italia non deve nemmeno concedere l’uso delle basi sul proprio territorio, nemmeno per “attività di supporto logistico”

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