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Iran, Conte: Governo consente uso di Sigonella per gli F35
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Iran, Conte: Governo consente uso di Sigonella per gli F35

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Roma, 9 apr. (askanews) – “Stanno consentendo anche agli F35 di atterrare e ripartire anche da Sigonella diciamolo e non è consentito dalla nostra Costituzione”. Le prove? “So quel che dico”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ospite di Piazzapulita su La7.

All’intervistatore che gli ha fatto notare che il ministro della Difesa Crosetto “ha sempre negato” di aver consentito l’utilizzo delle basi sul territorio nazionale “per azioni cinetiche” contro l’Iran, Conte ha replicato: “Non ci giochiamo intorno, perché gli F35 sono attrezzati ovviamente per colpire, non certo per operazioni di monitoraggio aereo”.

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