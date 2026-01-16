venerdì, 16 Gennaio , 26

Iran, Conte: il centrodestra? Qui in piazza non c’è

Iran, Conte: il centrodestra? Qui in piazza non c’è

Non ho capito qual è la loro posizione, dice leader 5S

Roma, 16 gen. (askanews) – “Ci sono esponenti del centrodestra qui oggi? Domando perché io non ho girato tutta la piazza”. Ma “siamo qui e non li ho visti”. Cosi il presidente M5S Giuseppe Conte, risponde a chi domanda durante la manifestazione a Roma in piazza del Campidoglio se c’è sintonia sull’Iran con il centrodestra.”Perché qui si tratta di solidarizzare e manifestare tutta la nostra vicinanza alle persone che in questo momento subiscono la repressione di un regime dittatoriale che dobbiamo condannare con fermezza”. È in corso una carneficina che è molto più elevata di quella che filtra e arriva fin qui”, sottolinea Conte, il quale aggiunge: “e io non ho capito quale sia la posizione del centrodestra”.

