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Iran, Crosetto: nessuna missione a Hormuz senza vera tregua
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Iran, Crosetto: nessuna missione a Hormuz senza vera tregua

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Serve “cornice giuridica e un voto del Parlamento”

Roma, 13 mag. (askanews) – “Non siamo qui oggi per chiedere di autorizzare una missione militare – che prevede per prima cosa una vera tregua, una cornice giuridica e un voto del Parlamento – né un ampiamento operativo di quelle in essere”. Lo ha detto oggi il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso dell’audizione presso le Commissioni riunite Esteri e Difesa Camera e la Commissione Esteri e Difesa Senato, assieme al ministro degli Esteri Antonio Tajani.”Oggi 40 Paesi stanno valutando di rendere Hormuz libero e percorribile non appena sarà possibile: 24 di essi sono disposti a contribuire con assetti specialistici”, un quadro che “conferma la natura multinazionale dell’operazione”, ha commentato Crosetto.

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