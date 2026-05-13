iran,-crosetto:-nessuna-missione-a-hormuz-senza-vera-tregua

Serve “cornice giuridica e un voto del Parlamento”

Roma, 13 mag. (askanews) – “Non siamo qui oggi per chiedere di autorizzare una missione militare – che prevede per prima cosa una vera tregua, una cornice giuridica e un voto del Parlamento – né un ampiamento operativo di quelle in essere”. Lo ha detto oggi il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso dell’audizione presso le Commissioni riunite Esteri e Difesa Camera e la Commissione Esteri e Difesa Senato, assieme al ministro degli Esteri Antonio Tajani.”Oggi 40 Paesi stanno valutando di rendere Hormuz libero e percorribile non appena sarà possibile: 24 di essi sono disposti a contribuire con assetti specialistici”, un quadro che “conferma la natura multinazionale dell’operazione”, ha commentato Crosetto.