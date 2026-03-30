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Iran, difesa aerea Nato abbatte missile balistico iranianointercettato
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Iran, difesa aerea Nato abbatte missile balistico iranianointercettato

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Roma, 30 mar. (askanews) – I sistemi di difesa aerea della Nato hanno abbattuto un missile balistico lanciato dall’Iran nello spazio aereo della Turchia.

Il ministero della Difesa di Ankara ha dichiarato: “Un missile balistico, che si ritiene sia stato lanciato dall’Iran e che sia entrato nello spazio aereo turco, è stato neutralizzato dai sistemi di difesa aerea e missilistica della Nato schierati nel Mediterraneo orientale”. “Tutte le misure necessarie vengono adottate con decisione e senza esitazione contro qualsiasi minaccia diretta al territorio e allo spazio aereo del nostro Paese, e tutti gli sviluppi nella regione vengono monitorati attentamente, dando priorità alla nostra sicurezza nazionale”, ha affermato in una nota il ministero turco.

La Nato ha poi confermato l’intercettazione di un missile iraniano diretto verso la Turchia. Si tratta della quarta intercettazione di questo tipo dall’inizio della guerra in Medio Oriente. L’Alleanza Atlantica “è pronta ad affrontare tali minacce e farà sempre il necessario per difendere tutti gli alleati”, ha scritto la sua portavoce, Allison Hart, su X.

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