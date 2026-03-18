mercoledì, 18 Marzo , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOIran, direttrice intelligence Usa smentisce Trump: "Teheran non ha tentato di ricostruire...
iran,-direttrice-intelligence-usa-smentisce-trump:-“teheran-non-ha-tentato-di-ricostruire-capacita-nucleare-dopo-giugno-2025”
Iran, direttrice intelligence Usa smentisce Trump: “Teheran non ha tentato di ricostruire capacità nucleare dopo giugno 2025”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Iran, direttrice intelligence Usa smentisce Trump: “Teheran non ha tentato di ricostruire capacità nucleare dopo giugno 2025”

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) – L’Iran non ha tentato di ricostruire i programmi per l’arricchimento dell’uranio dopo che le sue capacità sono state distrutte nei bombardamenti di Israele e Usa nel giugno del 2025. E’ quanto ha detto Tulsi Gabbard, testimoniando di fronte al Senato, con una dichiarazione che sembra essere in contraddizione con le giustificazioni dell’attacco avanzate da Donald Trump. “Come risultato dell’Operation Midnight Hammer, il programma iraniano di arricchimento dell’uranio è stato obliterato – ha detto la direttrice del National Intelligence – non ci sono stati tentativi da allora di ricostruire la capacità di arricchimento dell’uranio”.  

Previous article
Amici 25, è caccia al nome del quarto giudice e spunta l’ipotesi Amadeus

POST RECENTI

Uncategorized

Amici 25, è caccia al nome del quarto giudice e spunta l’ipotesi Amadeus

(Adnkronos) - La giuria del serale di 'Amici 25' è quasi al completo. Dopo l'ufficializzazione di Gigi D'Alessio, annunciato ieri direttamente da Maria De...
Uncategorized

Porti, ok Comitato gestione Adsp Mtcs a Pot 2026-28, adottato Dpss e nominato nuovo segretario generale

(Adnkronos) - Si è tenuta oggi la prima seduta del Comitato di Gestione dell’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale, nella nuova composizione completa, dopo...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

‘Amyci’, in un libro la vita con l’amiloidosi ereditaria da transtiretina

(Adnkronos) - L'amiloidosi ereditaria da transtiretina è una malattia rara e progressiva che può coinvolgere diversi organi e può compromettere in modo significativo la...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Imprese, Albano (EY): “Con legge bilancio ripristino libero ammortamento”

(Adnkronos) - “Si tratta di una legge di bilancio che interviene in un contesto geopolitico complicato, con un contesto economico che dà segnali di...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.