iran:-distruggeremo-le-infrastrutture-della-regione-se-verranno-colpite-le-nostre-centrali-elettriche

Roma, 22 mar. (askanews) – L’Iran ha dichiarato che un attacco alle centrali elettriche del paese, minacciato dal presidente americano Donald Trump se non verrà riaperto lo Stretto di Hormuz, porterebbe a “danni irreversibili” alle infrastrutture regionali.

In un post su X il presidente del parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha scritto: “Subito dopo aver preso di mira le centrali elettriche e le infrastrutture del nostro Paese, le infrastrutture critiche, le infrastrutture energetiche e gli impianti petroliferi di tutta la regione saranno considerati obiettivi legittimi e verranno distrutti in modo irreversibile, e il prezzo del petrolio rimarrà alto per lungo tempo”.