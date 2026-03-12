giovedì, 12 Marzo , 26

Iran, drone precipita vicino al distretto finanziario di Dubai
Iran, drone precipita vicino al distretto finanziario di Dubai
Redazione-web
By Redazione-web

Molte aziende e banche evacuate per le minacce di attacchi

Dubai, 12 mar. (askanews) – Nelle immagini la polizia ispeziona i resti di un drone iraniano precipitato in una strada vicino al distretto finanziario di Dubai. È stato segnalato un attacco con un drone e la caduta di detriti in due località, con le persone che hanno cercato rifugio nei parcheggi, mentre molte aziende e banche sono state evacuate a seguito delle minacce iraniane di bombardare obiettivi economici legati a Stati Uniti e Israele.

Trump: possiamo rendere quasi impossibile la ricostruzione dell’Iran
Crescono risse, rapine e reati commessi dagli adolescenti: dati raddoppiati in 10 anni. E i ragazzi girano sempre più spesso armati

