iran,-drone-precipita-vicino-al-distretto-finanziario-di-dubai

Molte aziende e banche evacuate per le minacce di attacchi

Dubai, 12 mar. (askanews) – Nelle immagini la polizia ispeziona i resti di un drone iraniano precipitato in una strada vicino al distretto finanziario di Dubai. È stato segnalato un attacco con un drone e la caduta di detriti in due località, con le persone che hanno cercato rifugio nei parcheggi, mentre molte aziende e banche sono state evacuate a seguito delle minacce iraniane di bombardare obiettivi economici legati a Stati Uniti e Israele.