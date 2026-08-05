mercoledì, 5 Agosto , 26
HomeMondoIran e Oman vicini alla finalizzazione di un accordo con l’Oman sullo...
iran-e-oman-vicini-alla-finalizzazione-di-un-accordo-con-l’oman-sullo-stretto-di-hormuz
Iran e Oman vicini alla finalizzazione di un accordo con l’Oman sullo Stretto di Hormuz
Mondo

Iran e Oman vicini alla finalizzazione di un accordo con l’Oman sullo Stretto di Hormuz

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

ROMA – L’Iran e l’Oman hanno raggiunto un accordo sui dettagli geografici di una proposta di rotta marittima attraverso lo Stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è stato il portavoce del ministero degli Esteri, Esmaeil Baghaei, citato dall’agenzia Isna. “Le coordinate geografiche del percorso previsto dalle parti sono state definite e, se non ci saranno ostacoli da parte di terzi, la dichiarazione congiunta dei due Paesi, comprensiva delle principali considerazioni e dei punti concordati, è in fase di revisione e stesura finale”, ha detto Baghaei.

Baghaei ha respinto le affermazioni secondo cui un accordo bilaterale con l’Oman porterebbe automaticamente alla riapertura dello Stretto di Hormuz, affermando che le restrizioni sulla via navigabile sono state imposte a causa di problemi di sicurezza derivanti dall’aggressione militare statunitense e israeliana contro l’Iran.

Un potenziale accordo con l’Oman, ha affermato, “non può di per sé essere interpretato come un segnale che lo Stretto sia diventato sicuro per le navi di passaggio”, sostenendo che le principali fonti di insicurezza rimangono il dispiegamento della marina statunitense, il blocco marittimo illegale dei porti iraniani e altre misure ostili contro il Paese e i suoi interessi.

Ha, poi, aggiunto che i funzionari iraniani continuano a scambiarsi opinioni con le loro controparti in Pakistan e Qatar, ma che né il Ministro degli Esteri Abbas Araghchi né il Presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf hanno attualmente in programma di visitare nessuno dei due Paesi: “Naturalmente, il Pakistan e il Qatar continuano i loro sforzi per ridurre le tensioni, e anche la Repubblica Islamica dell’Iran è in contatto con loro e si scambia opinioni”.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Previous article
Roma, incendio in appartamento: morta una donna di 70 anni
Next article
La Camera nega l’uso delle chat di Delmastro. Proteste in Aula tra i cellulari del M5S e i deputati di Avs bendati

POST RECENTI

Mondo

Tre leonesse sono morte a Tokyo per le temperature estreme in Giappone

Foto dal sito di Tama Zoological Park di Tokyo ROMA - Tre leonesse sono morte al Tama Zoological Park di Hino, Tokyo nel giro di una...
Mondo

VIDEO| Mario Giuliacci: “La fine del caldo non si intravede. Ci dispiace, vi abbiamo illuso”

ROMA - L'ondata di caldo che sta tenendo sotto scacco l'Italia è destinata a durare ancora. Lo dicono le previsioni e lo sottolinea anche Mario...
Mondo

Drone esplosivo ritrovato all’aeroporto di Lipsia. E un aereo Dhl colpito (forse) da un altro: “Indagini in corso”

ROMA - È giallo su quanto successo la notte scorsa nei cieli di Lipsia, in Germania, dove un aereo cargo Dhl ha avuto una collisione...
Mondo

La lezione di Georgina Rodriguez criticata per il suo fisico: “Mi dicono grassa, ma chi decide qual è il corpo giusto?”

Foto dal profilo Instagram di Georgina Rodriguez ROMA - Georgina Rodriguez è finita sotto la lente di ingrandimento social ancora una volta. Sono bastati alcuni scatti...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.