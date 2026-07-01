iran-e-stati-uniti,-si-sono-conclusi-i-colloqui-a-doha.-i-mediatori-del-qatar:-“progressi-positivi”

ROMA – Si è concluso a Doha il nuovo ciclo di colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti sull’attuazione del memorandum d’intesa tra i due Paesi. Su X il portavoce del ministro degli Esteri del Qatar, Majed Al Ansari, fa sapere che “I mediatori del Qatar e del Pakistan hanno concluso oggi a Doha incontri separati con i negoziatori degli Stati Uniti e dell’Iran, con progressi positivi registrati su questioni relative al Memorandum d’Intesa di Islamabad, sulla base dei risultati del Vertice del Lago di Lucerna. Le parti hanno concordato di proseguire le discussioni nel periodo a venire, con il prossimo incontro da programmare nel più breve tempo possibile a seguito dei cortei funebri dell’ex Guida Suprema iraniana”.

Positivo – dal canto suo – Trump che, all’inaugurazione della Theodore Roosevelt Presidential Library in North Dakota, ha dichiarato: “Sto portando avanti una guerra che sto vincendo molto facilmente”.

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