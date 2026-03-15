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Iran, Ehud Olmert: non so quale sia l’obiettivo finale della guerra
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Iran, Ehud Olmert: non so quale sia l’obiettivo finale della guerra

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Roma, 15 mar. (askanews) –

Milano, 15 mar. (askanews) – “Come andrà a finire questa guerra dipende dalle decisioni che prenderà Trump, lui è la figura chiave”. Così Ehud Olmert, ex primo ministro di Israele in un’intervista a Monica Maggioni a In Mezz’ora su Raitre.

“Quale sia l’obiettivo finale non lo so e non so se i partecipanti lo sanno. Gli americani non hanno definito esplicitamente che cosa e quando sarà il momento per una conclusione della guerra, all’inizio doveva essere la fine del regime l’obiettivo, ma il regime non crollerà subito. L’Iran è un paese enorme, con 90 milioni di abitanti e non credo che alzeranno bandiera bianca. A un certo punto dovranno esserci dei contatti per dei negoziati per concludere questo conflitto e arrivare a un accordo per quanto riguarda il nucleare, che è il problema principale”.

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