Iran, fedeli intonano slogan anti-Usa e Israele alla preghiera venerdì

Il Paese si prepara a celebrare i funerali dell’Ayatollah Khamenei

Roma, 3 lug. (askanews) – I fedeli tengono in mano ritratti del defunto leader supremo iraniano, l’Ayatollah Ali Khamenei, sventolano bandiere e intonano slogan contro gli Stati Uniti, il Regno Unito e Israele durante la preghiera del venerdì a Teheran, mentre la capitale si prepara alle cerimonie funebri per Khamenei. “Ogni singola cellula e vena del vostro corpo nutre odio per l’America e il regime sionista. Lo slogan ‘Morte all’America’ che intonate non è uno slogan comune, viene dal profondo del vostro essere”, afferma l’Ayatollah Ahmad Khatami.