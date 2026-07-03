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Iran, fedeli intonano slogan anti-Usa e Israele alla preghiera venerdì
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Iran, fedeli intonano slogan anti-Usa e Israele alla preghiera venerdì

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By Redazione-web

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Il Paese si prepara a celebrare i funerali dell’Ayatollah Khamenei

Roma, 3 lug. (askanews) – I fedeli tengono in mano ritratti del defunto leader supremo iraniano, l’Ayatollah Ali Khamenei, sventolano bandiere e intonano slogan contro gli Stati Uniti, il Regno Unito e Israele durante la preghiera del venerdì a Teheran, mentre la capitale si prepara alle cerimonie funebri per Khamenei. “Ogni singola cellula e vena del vostro corpo nutre odio per l’America e il regime sionista. Lo slogan ‘Morte all’America’ che intonate non è uno slogan comune, viene dal profondo del vostro essere”, afferma l’Ayatollah Ahmad Khatami.

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