Iran, Fidanza (Fdi-Ecr): “Evitare interruzione approvvigionamento da Hormuz”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Iran, Fidanza (Fdi-Ecr): “Evitare interruzione approvvigionamento da Hormuz”

Redazione-web
By Redazione-web

(Adnkronos) – “Ci auguriamo possano essere sbloccati i traffici attraverso Hormuz ed evitare un impatto ulteriormente negativo sui prezzi del petrolio e quindi dei carburanti. Dobbiamo evitare assolutamente l’interruzione delle catene di approvvigionamento. Questo vale per l’energia e le materie prime critiche”. Lo ha detto Carlo Fidanza, Capodelegazione FdI al Parlamento europeo e Vice Presidente Esecutivo Ecr Party, intervistato nell’ambito della manifestazione fieristica LetExpo 2026, organizzata da Alis Service in collaborazione con Veronafiere, fino al 13 marzo a Verona. 

Ma a cosa si andrebbe incontro con la definitiva interruzione delle catene di approvvigionamento? “Rischiamo conseguenze serie non avendo sviluppato delle possibilità alternative”, avverte il Capodelegazione FdI al Parlamento europeo. Fidanza spiega che a differenza del gas, dove l’Italia dipende ‘solo’ al 10% dal Qatar e dove ha dimostrato di saper diversificare all’inizio della crisi Russo-Ucraina, “sul petrolio e sulle materie prime critiche la questione sarebbe più difficile. È importante risolvere questo tema”, spiega. 

E poi conclude allargando l’orizzonte a politiche di più ampio respiro: “È inoltre importante eliminare i dazi interni e semplificare le normative verso un modello di neutralità tecnologica, fondamentale per tutto il settore dei trasporti”. 

