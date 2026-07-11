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Iran, giornale pubblica foto dei “leader che attendono la vendetta della nazione”: c’è anche Meloni
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Iran, giornale pubblica foto dei “leader che attendono la vendetta della nazione”: c’è anche Meloni

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(Adnkronos) – C’è anche la foto della premier Giorgia Meloni nell'”elenco di coloro che dovranno attendere la vendetta della nazione iraniana” apparso sul portale online del quotidiano iraniano Hamshahri, di proprietà del comune di Teheran e tra i più diffusi del Paese.  

L’immagine raffigura una serie di leader mondiali in divisa arancione da detenuto, con in testa il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente statunitense Donald Trump, entrambi con un mirino disegnato sulla testa. Lo stesso quotidiano richiama, a corredo dell’immagine, le parole pronunciate oggi dal leader iraniano Mojtaba Khamenei sul fatto che vendicare suo padre, il defunto Ali Khamenei, sia il “volere della nazione”.  

 

 

“Vendicare il sangue innocente” di Ali Khamenei, Guida Suprema dell’Iran, ucciso a fine febbraio nei primi giorni di raid di Usa e Israele contro la Repubblica islamica. E’ quanto promette la nuova Guida Suprema dell’Iran, in un nuovo messaggio di cui dà notizia la tv satellitare al-Jazeera. “La vendetta è il volere della nostra Nazione”, afferma ancora nel messaggio, il primo dalla conclusione delle cerimonie in Iran per l’ultimo saluto ad Ali Khamenei, andate avanti per sei giorni. 

“La vendetta è ciò che chiede la nostra Nazione e deve assolutamente avere luogo”, afferma il messaggio diffuso dall’agenzia iraniana Fars e attribuito a Mojtaba Khamenei, che non si è mai fatto vedere in pubblico – né in video – da marzo, da quando è la nuova Guida Suprema dell’Iran. 

Mojtaba Khamenei parla di “vendetta” per il “sangue puro” di Ali Khamenei e “di tutti i martiri di queste due guerre”. “Questi criminali, di cui esiste un elenco completo dall’inizio alla fine, porteranno con loro nella tomba il desiderio di una morte tranquilla – prosegue il messaggio – Devono sapere che questo non dipende dalla mia esistenza o da quella di altri funzionari”. 

 

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