“Iran ha colpito aereo Israele”, ma è un videogame

(Adnkronos) –

“Abbiamo abbattuto un jet israeliano”. L’Iran rivendica un successo parziale contro Israele nella guerra che di fatto è in corso da tre giorni. Teheran, sin dalle prime ore del 13 giugno, viene colpita dall’offensiva di Israele che utilizza i propri aerei per centrare obiettivi militari, siti nucleari e strutture petrolifere. L’Iran ha rivendicato inizialmente l’abbattimento di un jet e la cattura di una pilota. La notizia è stata smentita da Israele, che ha parlato senza mezzi termini di fake news. Qualche ora dopo, nuovo annuncio da fonti iraniane: abbattuto un aereo israeliano e c’è anche il video. La clip rimbalza sui social, mostra un jet che viene colpito dalla contraerea.

C’è però qualcosa che non quadra del tutto. I dubbi sono a dir poco fondati. La clip non è altro che un estratto di un videogame, Arma III. Le immagini realistiche, tra l’altro, ciclicamente vengono riproposte per documentare presunti abbattimenti di jet. Dettaglio ulteriore: l’aereo inserito nel videogame non è nemmeno israeliano ma, a quanto pare, sarebbe un modello russo…