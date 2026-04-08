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Iran: Hormuz di nuovo chiuso, per Pasdaran tregua violata da Israele
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Iran: Hormuz di nuovo chiuso, per Pasdaran tregua violata da Israele

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Milano, 9 apr. (askanews) – Lo stretto di Hormuz è di nuovo chiuso e il traffico marittimo interrotto. E’ quanto riferisce la Cnn citando le Guardie della rivoluzione iraniane che avrebbero deciso lo stop dopo l’attacco di Israele in Libano ritenuto una violazione del cessate il fuoco.

Secondo i dati della piattaforma di monitoraggio MarineTraffic, al momento non risultano navi in transito nello stretto. Il blocco arriva dopo segnali di graduale ripresa del traffico in seguito all’entrata in vigore di un accordo di cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran.

Teheran ha accusato Israele di aver infranto la tregua con il nuovo attacco in Libano. La Casa Bianca ha però precisato che il Libano non rientra nell’accordo tra Washington e Teheran.

Secondo la Cnn, i pasdaran hanno riferito che nelle prime ore della giornata di ieri due petroliere hanno attraversato lo stretto, insieme a una nave cisterna della flotta cinese. Successivamente, però, non si sarebbero registrati altri passaggi. Un’altra nave, che avrebbe dovuto transitare intorno alle 22, avrebbe cambiato rotta nei pressi dello stretto invertendo la navigazione e rientrando nel Golfo Persico.

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