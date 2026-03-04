mercoledì, 4 Marzo , 26

Iran, offensiva di terra: migliaia di curdi attaccano

(Adnkronos) - Le milizie curdo-iraniane hanno lanciato un'offensiva...

Lazio-Atalanta, Sarri e Palladino ammoniti per proteste. Cos’è successo in semifinale di Coppa Italia

(Adnkronos) - Maurizio Sarri e Raffaele Palladino vengono...

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia e Pd scendono

(Adnkronos) - Fratelli d'Italia e il Pd calano,...

Ucciso in casa Mario Ruoso, il patron di TelePordenone: “Colpito alla testa con corpo contundente”

(Adnkronos) - Si tratta di un omicidio e...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOIran, i 4 obiettivi di Trump: la lista della Casa Bianca
iran,-i-4-obiettivi-di-trump:-la-lista-della-casa-bianca
Iran, i 4 obiettivi di Trump: la lista della Casa Bianca
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Iran, i 4 obiettivi di Trump: la lista della Casa Bianca

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) –
“In una scala da zero a 10, direi che siamo a livello 15”. Donald Trump promuove a voti pieni la prima fase dell’operazione Furia Epica che gli Stati Uniti, con Israele, stanno conducendo contro l’Iran. Gli attacchi si intensificheranno, secondo i programmi di Washington. Le prime 100 ore dell’offensiva hanno consentito di conquistare un controllo quasi totale dei cieli. Ora, i raid potranno spingersi ancor più in profondità nel territorio nemico. 

“La leadership dell’Iran sta svanendo rapidamente. Chiunque sembri intenzionato a diventare leader, finisce per morire. Davanti ai vostri occhi sta accadendo qualcosa di strepitoso”, dice Trump in un evento alla Casa Bianca. “Se non avessimo attaccato, lo avrebbe fatto l’Iran contro Israele”, aggiunge il presidente, confermando la linea ribadita solo qualche ora prima dalla portavoce Karoline Leavitt. 

“Il presidente non si aggiunge alla lista di chi è rimasto fermo limitandosi a passare la questione con la minaccia diretta alla successiva amministrazione”, dice Leavitt. “Il presidente aveva la sensazione, basata sui fatti, che l’Iran avrebbe colpito gli Stati Uniti, prendendo di mira i nostri asset nella regione. E ha deciso, sulla base di queste ragioni, di lnciare l’operazione Furia Epica”, aggiunge la portavoce. 

Trump, nelle sue esternazioni quotidiane, fa riferimento spesso e volentieri al tema della leadership iraniana. A sentire Leavitt, il ‘regime change’ non è in cima alle priorità. “Gli obiettivi di questa operazione sono stati definiti molto chiaramente e il presidente li ha elencati nel suo discorso quando ha lanciato l’operazione”, afferma Leavitt. Trump “ha fatto riferimento alla distruzione della Marina iraniana, dei programmi missilistici e nucleari e alla garanzia che Teheran non possa più supportare i proxy”. A questi 3 punti si aggiunge la priorità assoluta: “Evitare che l’Iran arrivi all’arma nucleare”.  

E il regime change? Apparentemente – e sorprendentemente – non è nella top list di Trump. “Ovviamente, come ha detto il presidente numerose volte, non vogliamo vedere l’Iran guidato da un regime terrorista. Quindi, ogni giorno in cui gli Stati Uniti d’America eliminano un terrorista è un buon giorno per il nostro paese e un buon giorno per il nostro popolo”. Trump sta “considerando e discutendo attivamente con i suoi consiglieri” quale sarà il ruolo degli Stati Uniti in Iran una volta terminata la guerra: “Ma il suo obiettivo principale ora è garantire il successo rapido ed efficace dell’operazione”. 

Previous article
Lazio-Atalanta, Sarri e Palladino ammoniti per proteste. Cos’è successo in semifinale di Coppa Italia
Next article
Iran, offensiva di terra: migliaia di curdi attaccano

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Iran, offensiva di terra: migliaia di curdi attaccano

(Adnkronos) - Le milizie curdo-iraniane hanno lanciato un'offensiva di terra nel nord-ovest dell'Iran, aprendo una nuova fase nel conflitto iniziato con gli attacchi di...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Lazio-Atalanta, Sarri e Palladino ammoniti per proteste. Cos’è successo in semifinale di Coppa Italia

(Adnkronos) - Maurizio Sarri e Raffaele Palladino vengono ammoniti durante il secondo tempo di Lazio-Atalanta, semifinale d'andata di Coppa Italia allo stadio Olimpico di...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia e Pd scendono

(Adnkronos) - Fratelli d'Italia e il Pd calano, il Movimento 5 Stelle e il partito di Roberto Vannacci non si spostano. E' il panorama...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ucciso in casa Mario Ruoso, il patron di TelePordenone: “Colpito alla testa con corpo contundente”

(Adnkronos) - Si tratta di un omicidio e sarebbe stato ucciso con un corpo contundente alla testa, probabilmente una spranga, Mario Ruoso, 87 anni,...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.