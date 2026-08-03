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Iran: i negoziati su Hormuz riguardano prima di tutto noi e l’Oman
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Iran: i negoziati su Hormuz riguardano prima di tutto noi e l’Oman

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Obiettivo: definire una rotta provvisoria per le navi

Teheran, 3 ago. (askanews) – I negoziati sullo Stretto di Hormuz riguardano prima di tutto Iran e Oman. Lo afferma il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghai, precisando che i due Paesi stanno lavorando a una rotta provvisoria per garantire la sicurezza della navigazione. Altri attori potranno intervenire, secondo Teheran, in modo costruttivo oppure no. “Il nostro obiettivo è definire, in collaborazione con l’Oman, una rotta provvisoria per garantire la sicurezza delle navi nello Stretto di Hormuz – afferna Baghai – Si tratta dunque di negoziati bilaterali tra due Stati costieri. Altri attori potrebbero intervenire, in modo costruttivo oppure no, ma la questione riguarda prima di tutto l’Iran e l’Oman”.

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