iran:-i-negoziati-su-hormuz-riguardano-prima-di-tutto-noi-e-l’oman

Obiettivo: definire una rotta provvisoria per le navi

Teheran, 3 ago. (askanews) – I negoziati sullo Stretto di Hormuz riguardano prima di tutto Iran e Oman. Lo afferma il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghai, precisando che i due Paesi stanno lavorando a una rotta provvisoria per garantire la sicurezza della navigazione. Altri attori potranno intervenire, secondo Teheran, in modo costruttivo oppure no. “Il nostro obiettivo è definire, in collaborazione con l’Oman, una rotta provvisoria per garantire la sicurezza delle navi nello Stretto di Hormuz – afferna Baghai – Si tratta dunque di negoziati bilaterali tra due Stati costieri. Altri attori potrebbero intervenire, in modo costruttivo oppure no, ma la questione riguarda prima di tutto l’Iran e l’Oman”.