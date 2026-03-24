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Iran, il Papa: rinnovo l’appello per la pace, le autorità lavorino per il dialogo
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Iran, il Papa: rinnovo l’appello per la pace, le autorità lavorino per il dialogo

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Roma, 24 mar. (askanews) – “Voglio rinnovare l’appello per un cessate il fuoco” con l’invito a “lavorare per la pace ma non con le armi, con il dialogo, cercando una soluzione per tutti”: così Papa Leone lasciando Castel Gandolfo, prima di fare rientro in Vaticano.

“Adesso aumenta l’odio – ha aggiunto – la violenza è sempre peggio, ci sono più di un milione di sfollati, tanti morti. Vogliamo pregare per la pace ma invito tutte le autorità a lavorare con il dialogo per risolvere i problemi”, ha concluso il Papa.

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