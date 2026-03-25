mercoledì, 25 Marzo , 26

Ora legale 2026, cambio sempre più vicino: quando e come spostare le lancette

(Adnkronos) - Conto alla rovescia per il cambio...

Stasera tutto è possibile, mercoledì 25 marzo: gli ospiti e il tema di oggi

(Adnkronos) - Stasera tutto è possibile torna oggi,...

Effetto referendum sul voto, giù FdI e su Pd e M5S: sondaggio politico

(Adnkronos) - Fratelli d'Italia in calo, Pd in...

Pietro Delle Piane al Gf Vip, l’abbraccio (e l’addio) con Antonella Elia: cosa è successo

(Adnkronos) - Chiamata speciale per Antonella Elia. Al...
HomeAttualitàIran, il Pentagono ordina l’invio di altri 2.000 soldati in Medio Oriente
iran,-il-pentagono-ordina-l’invio-di-altri-2.000-soldati-in-medio-oriente
Iran, il Pentagono ordina l’invio di altri 2.000 soldati in Medio Oriente
Attualità

Iran, il Pentagono ordina l’invio di altri 2.000 soldati in Medio Oriente

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

Roma, 25 mar. (askanews) – Il Pentagono ha ordinato il dispiegamento in Medio Oriente di circa 2.000 soldati dell’82esima Divisione aviotrasportata dell’esercito. Lo hanno riferito ai media americani due funzionari del dipartimento della Difesa, precisando che si tratta di militari della “Forza di risposta immediata” della divisione, composta da circa 3.000 soldati in grado di essere schierati ovunque nel mondo entro 18 ore. Altri soldati della brigata potrebbero essere inviati nei prossimi giorni.

Come ricorda il New York Times, circa 4.500 marines sono già in viaggio verso la regione, portando così a quasi 7.000 il numero complessivo di truppe aggiuntive inviate nell’area dall’inizio dell’operazione “Epic Fury” contro l’Iran, con circa 50.000 soldati.

Previous article
Effetto referendum sul voto, giù FdI e su Pd e M5S: sondaggio politico
Next article
Stasera tutto è possibile, mercoledì 25 marzo: gli ospiti e il tema di oggi

POST RECENTI

Attualità

Iran, le notizie più importanti del 25 marzo sulla guerra

Roma, 25 mar. (askanews) – Di seguito una selezione delle notizie più importanti di mercoledì 25 marzo sulla guerra di Usa e Israele contro l’Iran,...
Attualità

Centrosinistra, Conte accelera su primarie e programma “partecipato”

Roma, 24 mar. (askanews) – È un Giuseppe Conte iperattivo, presenzialista, in tour fra interviste sui quotidiani e studi televisivi, quello che, appena chiuse le...
Attualità

Il day after di Meloni furiosa, al via ‘repulisti’: noi destra legalità

Roma, 24 mar. (askanews) – Il paradosso è che ancora ieri andava ripetendo a favore di social che per il governo non ci sarebbe stata...
Attualità

Iran, il Papa: rinnovo l’appello per la pace, le autorità lavorino per il dialogo

Roma, 24 mar. (askanews) – "Voglio rinnovare l’appello per un cessate il fuoco" con l’invito a "lavorare per la pace ma non con le armi,...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.