iran,-il-presidente-raisi-coinvolto-in-un-incidente-di-elicottero

Soccorritori stanno cercando raggiungere il mezzo Roma, 19 mag. (askanews) – I soccorritori in Iran stanno cercando di raggiungere un elicottero coinvolto in un “incidente” mentre viaggiava con un gruppo di persone, tra cui il presidente della repubblica islamica Ebrahim Raisi. Non sono state fornite informazioni immediate su cosa sia successo all’elicottero, né su chi fosse a bordo. Le agenzie di stampa semiufficiali hanno offerto spiegazioni diverse sull’accaduto. Raisi era in viaggio nella provincia iraniana dell’Azerbaigian orientale. La tv di Stato ha descritto l’area dell’incidente come vicina a Jolfa, una città al confine con l’Azerbaigian, circa 600 chilometri a nord-ovest della capitale iraniana, Teheran. Raisi si era recato in Azerbaigian per inaugurare una diga insieme al Presidente dell’Azerbaigian Ilham Aliyev. La diga è la terza che le due nazioni hanno costruito sul fiume Aras.

L’agenzia iraniana Irna riferisce a sua volta che l’elicottero con a bordo il presidente Raisi è precipitato e che le squadre di soccorso non hanno ancora accertato il luogo dell’incidente a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Nell’area ci sarebbe una fitta nebbia.