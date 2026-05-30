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Iran, il retroscena: 6 miliardi di dollari congelati in Qatar ostacolano accordo con Usa
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Iran, il retroscena: 6 miliardi di dollari congelati in Qatar ostacolano accordo con Usa

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(Adnkronos) –
Fondi iraniani congelati in Qatar, per un valore di sei miliardi di dollari, rappresentano uno dei punti critici nei colloqui tra Iran e Stati Uniti e
stanno ostacolando il memorandum di intesa per la fine della guerra. Lo scrive il New York Post citando fonti americane ben informate, spiegando che i fondi derivano da uno scambio di prigionieri tra Iran e Stati Uniti avvenuto nel 2023.  

 

 

Secondo un funzionario americano, si sta elaborando una formula secondo la quale i fondi iraniani verrebbero erogati gradualmente sotto forma di cibo e forniture mediche man mano che Teheran raggiungerà determinati obiettivi, tra cui l’apertura e lo sminamento dello Stretto di Hormuz. 

 

 

Nel settembre del 2023, nell’ambito di un accordo che prevedeva la liberazione di cinque cittadini da parte di Washington e altrettanti da parte di Teheran, l’allora presidente degli Stati Uniti Joe Biden revocò le sanzioni che impedivano all’Iran di ritirare i 6 miliardi di dollari dalla Corea del Sud. Allora, i fondi sono stati trasferiti dalla Corea del Sud a conti in Qatar, ma sono stati bloccati dopo che Hamas ha sferrato l’attacco del 7 ottobre del 2023 contro Israele. 

 

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