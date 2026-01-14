mercoledì, 14 Gennaio , 26

Serie A, oggi Napoli-Parma – Diretta

Crans-Montana, “risarcimenti urgenti”: 10mila euro per ogni vittima

Roma, nasce ‘Zona 30’: limite 30 km orari in Ztl centro storico

Trump fa il dito medio? Casa Bianca: “Risposta appropriata a contestatore”

Iran, in migliaia ai funerali delle forze di sicurezza

Redazione-web
Di Redazione-web

Circolano anche video dagli obitori, folla grida “Morte a Khamenei”

Roma, 14 gen. (askanews) – In migliaia hanno partecipato a Teheran ai funerali di oltre 100 membri delle forze di sicurezza e di altri cosiddetti “martiri” uccisi durante le manifestazioni contro il governo in Iran, come riferisce la tv di stato.Nelle immagini diffuse, si vedono migliaia di persone in corteo, molte bandiere della Repubblica islamica e le bare avvolte dai vessilli nazionali. La cerimonia è iniziata con la lettura di preghiere per i defunti davanti all’università della capitale. Molte le donne vestite di nero e su un cartello la scritta “Abbasso gli Usa”. Nei video diffusi sui social media, invece, si vede una folla di iraniani in lutto in un obitorio di Teheran, al grido di “Morte a Khamenei”.L’Iran ha promesso processi “rapidi” per i sospettati arrestati durante le proteste, mentre le organizzazioni per i diritti umani temono un uso diffuso della pena di morte nel Paese.

