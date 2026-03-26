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Iran, Israele dice di aver ucciso il capo della Marina dei Pasdaran

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By Redazione-web

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“Direttamente responsabile del blocco di Hormuz”

Tel Aviv, 26 mar. (askanews) – Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha annunciato, in un video diffuso dal suo ufficio, l’uccisione del comandante della Marina dei Guardiani della Rivoluzione iraniani.”La notte scorsa, nel corso di un’operazione mirata e letale, l’Esercito israeliano (Tsahal) ha eliminato il comandante della Marina dei Guardiani della Rivoluzione, Tangsiri, insieme ad alti ufficiali del comando navale – ha detto – l’uomo direttamente responsabile dell’operazione terroristica volta a minare e bloccare la navigazione nello Stretto di Hormuz è rimasto ucciso in un’esplosione ed è stato neutralizzato”.

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