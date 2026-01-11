domenica, 11 Gennaio , 26

Usa ai cittadini americani in Venezuela: “Lasciate subito il Paese”

(Adnkronos) - Gli Stati Uniti hanno esortato i...

Ferrara, incendio al grattacielo: evacuate circa 200 persone

(Adnkronos) - Circa 200 persone sono state evacuate...

Musetti ko in finale con Bublik a Hong Kong

(Adnkronos) - Niente primo titolo del 2026 per...

Minneapolis, Dipartimento di sicurezza nazionale pubblica nuovo video: le immagini prima dell’uccisione di Good

(Adnkronos) - Il Dipartimento della Sicurezza Nazionale (Dhs)...

Iran, Israele in massima allerta su possibile intervento Usa

AttualitàIran, Israele in massima allerta su possibile intervento Usa
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 11 gen. (askanews) – Israele, secondo quanto riferiscono i media locali, è in stato di massima allerta per la possibilità di un intervento degli Stati Uniti a sostegno di un movimento di protesta anti-regime a livello nazionale in Iran. Pronta la risposta di Teheran, se attaccati, ha avvertito il presidente del parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, le basi Usa in Medio Oriente saranno considerate obiettivi legittimi.

Intanto, il blocco di internet in Iran, deciso dalle autorità in risposta alle proteste anti-regime, dura ormai da oltre 60 ore, “mentre i livelli di connettività nazionale continuano a stabilizzarsi intorno all’1% dei livelli normali”. Lo afferma su X, NetBlocks, l’organismo non profit che monitora la rete informatica.

“La misura di censura – aggiunge – rappresenta una minaccia diretta alla sicurezza e al benessere degli iraniani in un momento chiave per il futuro del Paese”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.