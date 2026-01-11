Iran, Israele in massima allerta su possibile intervento Usa

Roma, 11 gen. (askanews) – Israele, secondo quanto riferiscono i media locali, è in stato di massima allerta per la possibilità di un intervento degli Stati Uniti a sostegno di un movimento di protesta anti-regime a livello nazionale in Iran. Pronta la risposta di Teheran, se attaccati, ha avvertito il presidente del parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, le basi Usa in Medio Oriente saranno considerate obiettivi legittimi.

Intanto, il blocco di internet in Iran, deciso dalle autorità in risposta alle proteste anti-regime, dura ormai da oltre 60 ore, “mentre i livelli di connettività nazionale continuano a stabilizzarsi intorno all’1% dei livelli normali”. Lo afferma su X, NetBlocks, l’organismo non profit che monitora la rete informatica.

“La misura di censura – aggiunge – rappresenta una minaccia diretta alla sicurezza e al benessere degli iraniani in un momento chiave per il futuro del Paese”.