Iran, Israele: la morte di Khamenei è un punto di svolta

Ministro Difesa Katz: “Era il più grande persecutore di ebrei”

Tel Aviv, 1 mar. (askanews) – L’eliminazione della guida suprema iraniana Ali Khamenei, la cui morte è stata confermata anche da Teheran dopo ore di incertezza, segna una “svolta decisiva” nell’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro la Repubblica islamica, ha dichiarato il ministro della Difesa israeliano Israel Katz.”Penso che l’assassinio di ieri di Ali Khamenei, il più grande persecutore degli ebrei di quest’epoca, sia un evento molto significativo – ha detto in un video diffuso dal governo israeliano – Ha guidato la campagna di distruzione contro lo Stato di Israele, ha costruito l’intero asse del male attorno a noi e, all’interno dell’Iran stesso, ha perseguito una linea intransigente contro lo Stato di Israele, e quindi la sua eliminazione rappresenta un punto di svolta.”