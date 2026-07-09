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Iran, Israele: pronti a riprendere combattimenti per una terza volta
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Iran, Israele: pronti a riprendere combattimenti per una terza volta

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Ministro Katz: se dobbiamo torneremo, con una forza ancora maggiore

Roma, 9 lug. (askanews) – Israele è pronto a riprendere la campagna militare contro l’Iran. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa Israel Katz durante una cerimonia di consegna dei brevetti ai piloti. “L’esercito è pronto e in allerta per una ripresa dei combattimenti, al fine di riconquistare la superiorità aerea e portare la bandiera blu e bianca in Iran, per eliminare le minacce, anche per la terza volta se necessario. Se dovremo tornare, torneremo, con una forza ancora maggiore”.

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