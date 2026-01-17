sabato, 17 Gennaio , 26
iran,-khamenei-attacca-trump:-responsabile-di-morti,-danni,-calunnie
Iran, Khamenei attacca Trump: responsabile di morti, danni, calunnie

Iran, Khamenei attacca Trump: responsabile di morti, danni, calunnie

Video NewsIran, Khamenei attacca Trump: responsabile di morti, danni, calunnie
Redazione-web
Di Redazione-web

“Non vogliamo la guerra, ma i criminali saranno puniti”

Roma, 17 gen. (askanews) – “Riteniamo il presidente degli Stati Uniti responsabile delle vittime, dei danni e delle calunnie che sono state rivolte al popolo iraniano”, ha detto oggi la Guida suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, parlando in un incontro a Teheran, ritrasmesso dalla tv iraniana.Khamenei ha accusato gli Stati Uniti di aver pianificato le proteste e i disordini che hanno scosso il Paese, con “l’obiettivo di inghiottire l’Iran”. “Non intendiamo condurre il Paese in guerra, ma i criminali nazionali e internazionali non rimarranno impuniti” ha aggiunto la Guida suprema. “E peggio dei criminali interni, i criminali internazionali, non risparmieremo nemmeno loro. Questo lavoro deve essere portato avanti con i propri metodi, con il metodo giusto. Con l’aiuto di Dio, la nazione iraniana deve spezzare la schiena ai sediziosi proprio come ha spezzato la schiena alla sedizione”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.