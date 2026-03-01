Iran, Khamenei è morto: manifestazioni di piazza e assalti a ambasciate

L’ayatollah ucciso nel primo attacco di Usa-Israele

Teheran, 1 mar. (askanews) – L’ayatollah Ali Khamenei, guida suprema dell’Iran dal 1989 e nemico giurato dell’Occidente, è stato ucciso nel primo massiccio attacco da parte di Stati Uniti e Israele su Teheran, con cui le due potenze cercano di rovesciare la repubblica islamica. Dopo ore di incertezza, con l’Iran che negava la sua morte, è arrivata la conferma anche dalla tv di Stato iraniana, fra le vittime anche la figlia, il genero, il nipote, il capo di stato maggiore delle forze armate iraniane Abdolrahim Mousavi.L’attacco è avvenuto settimane dopo che le autorità iraniane avevano represso spietatamente le proteste di massa, uccidendo migliaia di persone.Nelle strade di Teheran ci sono stati sia canti e grida di gioia che manifestazioni di piazza in segno di lutto. In alcuni paesi del Golfo, come a Baghdad, ci sono stati assalti alla ambasciata Usa. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno promesso una punizione “severa e decisa” per gli “assassini” di Khamenei.