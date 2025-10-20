iran,-khamenei:-trump-continui-a-sognare-su-siti-nucleari-distrutti

La Guida suprema respinge l’interferenza Usa

Teheran, 20 ott. (askanews) – La Guida suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, è tornato a respingere qualsiasi “interferenza” degli Stati Uniti sul programma nucleare iraniano, ironizzando sulle dichiarazioni fatte dal presidente americano, Donald Trump, riguardo alla distruzione causata dagli attacchi Usa agli impianti nucleari iraniani durante il conflitto dello scorso giugno tra Israele e Iran.”Il presidente degli Stati Uniti si vanta di aver ‘bombardato e distrutto’ l’industria nucleare iraniana. Benissimo. Lasciateli sognare”, ha detto oggi in un discorso tenuto ai giovani iraniani che hanno partecipato alle Olimpiadi sportive e scientifiche.”Continuate a sognare. Ma chi siete voi, comunque, per stabilire cosa si può e cosa non si può fare per un Paese, solo perché possiede un’industria nucleare? Cosa c’entrano gli Stati Uniti se l’Iran ha o meno capacità nucleari? Tale interferenza è inappropriata, sbagliata e prepotente”, ha detto Khamenei, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Irna.