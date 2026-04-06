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Iran, la Casa Bianca: tregua di 45 giorni è una delle tante idee, Trump non l’ha validata
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Iran, la Casa Bianca: tregua di 45 giorni è una delle tante idee, Trump non l’ha validata

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Roma, 6 apr. (askanews) – Donald Trump non ha approvato la proposta di un cessate il fuoco di 45 giorni in Iran avanzata da Paesi mediatori. Lo ha detto oggi oggi la Casa bianca, precisando che si tratta di “una delle tante idee” sul tavolo e che il presidente americano non l’ha convalidata, a quanto riferisce Le Figaro.

“E’ un’idea tra molte altre e il presidente non l’ha validata. L’operazione ‘Furia epica’ continua e il presidente si esprimerà nel corso di una conferenza stampa”, prevista oggi, ha dichiarato un alto responsabile americano.

Secondo Axios, la proposta di una tregua di 45 giorni sarebbe stata avanzata da mediatori pachistani, egiziani e turchi, mentre Trump ha fissato a domani sera (notte in Italia) il proprio ultimatum prima di colpire infrastrutture in Iran.

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