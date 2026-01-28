mercoledì, 28 Gennaio , 26
Iran, la Cina agli Usa: no ad avventurismo militare

Redazione-web
Di Redazione-web

“Non farà altro che far precipitare la regione in un abisso”

Milano, 28 gen. (askanews) – Il rappresentante cinese all’ONU, Fu Cong, ha messo in guardia il Consiglio di sicurezza contro qualsiasi “avventurismo militare” in Iran, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che “il tempo stringe” prima di un attacco. “Il rappresentante cinese all’ONU, Fu Cong, ha messo in guardia il Consiglio di sicurezza contro qualsiasi “avventurismo militare” in Iran, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che “il tempo stringe” prima di un attacco”, ha dichiarato.

