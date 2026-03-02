lunedì, 2 Marzo , 26

Iran, la Croce Rossa: "Dal 28 febbraio le vittime sono 555"
Iran, la Croce Rossa: “Dal 28 febbraio le vittime sono 555”

ROMA – Ammontano a 555 le vittime iraniane dell’attacco avviato da Stati Uniti e Israele contro l’Iran a partire dalla mattina di sabato 28 febbraio. La stima giunge dalla Croce Rossa iraniana, tramite il suo canale Telegram. L’organizzazione ha aggiunto che 131 città sono state colpite in tutto il Paese. Tra i morti, 165 si sono registrati nella scuola elementare femminile colpita ieri dall’aeronautica statunitense a Minab, nel sud del Paese. Altre 96 persone risultano ferite secondo i media iraniani. L’edificio scolastico era vicino a una base dei Guardiani della rivoluzione. Il capitano Tim Hawkins, portavoce del Comando Centrale degli Stati Uniti, ha dichiarato che gli Stati Uniti sono “a conoscenza di segnalazioni di danni ai civili derivanti dalle operazioni militari in corso”, assicurando: “stiamo prendendo molto seriamente queste segnalazioni e le stiamo esaminando”.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

POST POPOLARI

